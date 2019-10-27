Диетолог назвала вредные продукты для детского питания

Диетолог не рекомендует использовать готовое детское питание из коробок для прикорма малышей. Главной негативной причиной она называет высокое содержание в смесях сахара, а также их однородную текстуру.

«Если ребенок начинает пробовать твердую пищу, то он исследует, изучает структуры и вкусы, начинает понимать, что еда неоднородна, таким образом, у него формируется более широкое представление. Если же мы даем ему пюре, каши и молочные смеси, то ребенок становится пассивным», - отметила Мартинес.

Врач считает, что свежие мясо и рыба должны стать заменой наггетсов, колбасы и сосисок.

Пример правильного пищевого поведения и формирования здоровых пищевых привычек должны, по мнению Мартинес, подавать своим детям родители.

Ранее координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко в ходе пресс-конференции НСН рассказал, кому запрещено приносить домашние продукты в школу.

