Диетолог назвала вредные продукты для детского питания
Испанский диетолог Лусия Мартинес заявила, что детей необходимо кормить свежими, а не переработанными продуктами и указала на ошибки родителей в формировании пищевых привычек малышей. Интервью с медиком опубликовано в La Vanguardia.
Диетолог не рекомендует использовать готовое детское питание из коробок для прикорма малышей. Главной негативной причиной она называет высокое содержание в смесях сахара, а также их однородную текстуру.
«Если ребенок начинает пробовать твердую пищу, то он исследует, изучает структуры и вкусы, начинает понимать, что еда неоднородна, таким образом, у него формируется более широкое представление. Если же мы даем ему пюре, каши и молочные смеси, то ребенок становится пассивным», - отметила Мартинес.
Врач считает, что свежие мясо и рыба должны стать заменой наггетсов, колбасы и сосисок.
Пример правильного пищевого поведения и формирования здоровых пищевых привычек должны, по мнению Мартинес, подавать своим детям родители.
Ранее координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко в ходе пресс-конференции НСН рассказал, кому запрещено приносить домашние продукты в школу.
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