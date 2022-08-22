Кофе может подорожать из-за падения урожая в Бразилии
Цены на кофе могут вырасти из-за падения урожая в Бразилии, которая является крупнейшим производителем зерен в мире, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Так, в 2021 году бразильские плантации пострадали от засухи, а затем — от минусовых температур. Из-за этого прогнозируется только половина урожая кофейных зерен.
Эксперты ожидают усугубление дефицита международных поставок и как следствие — рост цен на этот напиток. Например, мировые цены на арабику вырастут, когда в Бразилии начнут оценивать урожай текущего года.
Напомним, из-за кофе с различными добавками можно поправиться. Сиропы, молоко, сливки и сахар способны превратить кофе в калорийным напиток.
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