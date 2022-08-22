Кофе может подорожать из-за падения урожая в Бразилии

Так, в 2021 году бразильские плантации пострадали от засухи, а затем — от минусовых температур. Из-за этого прогнозируется только половина урожая кофейных зерен.

Эксперты ожидают усугубление дефицита международных поставок и как следствие — рост цен на этот напиток. Например, мировые цены на арабику вырастут, когда в Бразилии начнут оценивать урожай текущего года.

Напомним, из-за кофе с различными добавками можно поправиться. Сиропы, молоко, сливки и сахар способны превратить кофе в калорийным напиток.

