Диетолог назвала семь самых полезных и недорогих продуктов

Врач-диетолог Кристина Андерссон рассказала, какие из недорогих продуктов для улучшения здоровья следует добавлять в рацион питания. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.

На первой позиции лук, обладающий бактерицидным эффектом и содержащий антиоксиданты. Особенно ими богат красный лук.

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Далее следует капуста. В ней есть серосодержащие вещества – для защиты от рака. Тем, кто испытывает проблемы с желудком продукт следует употреблять приготовленным, а не сырым.

На третьей позиции картофель, который обладает высокой степенью насыщаемости организма в пересчете на одну калорию и при этом используется в диетическом питании. Для этого его рекомендуется запекать.

Корнеплоды, такие как морковь, пастернак и разные виды свеклы, богаты минералами, углеводами. Также в них много растительных волокон, уточняет Газета.ru.

На пятом месте в рейтинге диетолога овес. Продукт содержит пищевые волокна бета-глюканы. Они стабилизируют уровень сахара и холестерина в крови. Специалист рекомендует употреблять ь цельное зерно, содержащее максимальное количество питательных элементов.

Бобовые – источник растительного белка и минералов. По словам Андерссон, консервированная фасоль сохраняет питательные свойства, но стоит дороже.

Диетолог назвала яйца природными мультивитаминами за высокое содержание в них почти всех необходимых человеку витаминов и минералов, полезных жиров и антиоксидантов. Эксперт напомнила, что продукт следует употреблять в небольших количествах, сообщает РИА Новости.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН отметила, что когда все СМИ наперебой твердят о здоровом образе жизни, невозможно продолжать питаться только фастфудом.

«Подтвержу, что россияне больше внимание стали уделять своему здоровью. Им не всё равно, каково состояние их здоровье, как они выглядят. Это обусловлено это тем, что больше СМИ стали говорить о здоровье, о важности его сохранения. Информационные блоки мотивируют людей задумываться о своем будущем. Это не может не радовать», - отметила медик.

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ФОТО: www.interfax.ru
ТЕГИ:ДиетаЗдоровьеПродукты
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