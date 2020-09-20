Диетологи предложили реальный способ похудеть
«Метод тарелки» способствует правильному питанию и снижению веса, считает диетолог клиники Alimmenta в Барселоне Адриана Орос. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно методу, на половине тарелки должны быть овощи – сырые или приготовленные. На четверть ее надо заполнять белковой пищей: мясом, яйцами, морепродуктами, рыбой или бобовыми. На другую четверть – выложить сложные углеводы: рис, макароны, картофель или цельнозерновой хлеб. В качестве дополнения рекомендуется использовать продукты, содержацие сложные углеводы - авокадо, орехи или семечки, сообщает издание ABC.
Диетолог Элиса Эскориуэла подтвердила пользу метода и дала рекомендации по его использованию вегетарианцам. Она предложила в одном случае на половину тарелки выкладывать овощи и фрукты, а на другую - растительные белки. В другом случае предлагается тарелку разделить на три части. Половина – фрукты и овощи, четверть — белки, двугая четверть - сложные углеводы.
Ранее диетологи дaли советы по похудению людям, которые не могут делaть физические упрaжнения. Однако чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев в интервью НСН подверг критике рекомендации диетологов о похудении без физических нагрузок.
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