Диетолог назвала продукты для самоизоляции

Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному питанию во время самоизоляции. По мнению экспертов, необходимо разделить ежедневное питание на три основных приёма пищи и два перекуса. Кроме того, они порекомендовали включить в рацион больше продуктов с пониженной калорийностью и стараться употреблять не меньше двух литров воды в день.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН поделилась секретами здорового питания во время карантина.

«Самое главное это добавить в рацион и начать следить за количеством потребляемых овощей. Овощи содержат меньше всего калорий, и большая их часть исключительно хорошо влияет на иммунитет. Особенно хорошо если хотя бы пять дней в неделю в рационе будут крестоцветные, а лучше каждый день – это будет идеально. Крестоцветные это все виды капусты – и обычная белокочанная, и брокколи, и цветная. Свежих и приготовленных овощей должно быть от 500 граммов в день. Также желательно, чтобы ежедневно были фрукты в умеренном количестве и если есть возможность, то ягоды, хотя бы замороженные грамм 100, потому что они обладают очень полезными антиоксидантами. Обязательно должны быть также полинасыщенные жирные кислоты – от двух до шести чайных ложек растительного масла, особенно хорошо, если это будет льняное масло, так как там много омега-3. И в первой половине дня обязательно должны присутствовать крупы. Кроме того, необходимо пить достаточно воды, минимизировать простые углеводы – сахар, пшеничная мука и животные жиры. Источники белка также должны присутствовать ежедневно, но в умеренном количестве и не жирные», - сообщила Ионова.

Ранее стало известно о возможном росте цен на ряд продуктов в пределах от 5% до 20%. О то, что крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, сообщили в «Руспродсоюзе». Ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба — товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений, с которыми бизнес столкнулся из-за коронавируса.

