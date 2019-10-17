Диетолог: Замачивание повышает полезность орехов
Кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН прокомментировала заявление Роспотребнадзора о необходимости употребления этого продукта.
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю. В список вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, кедровые орешки и миндаль. В состав орехов входит большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, а также разных витаминов и других полезных веществ.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о пользе употребления орехов и их полезных свойствах. По ее словам, этими продуктами следует дополнять свой рацион регулярно.
«Разнообразие питания – важная составляющая нашей жизни. В составе питания должны быть и белки, и жиры. И то, и другое животного и растительного происхождения. Орехи – это источник полезных жиров, минералов и даже белка, он важен для тех людей, которые отдают предпочтение вегетарианским направлениям питания. Орехи поддерживают работоспособность, поддерживают чувство сытости и могут быть использованы ко многим продуктам питания как дополнение. Либо могут стать полноценным перекусом с дополнениями к ним, например, чернослива или кураги. Если говорить о полезности, у каждого могут быть непереносимости каких-то продуктов питания, пусть даже скрытые. Важно понимать, что арахис может вызывать аллергическую реакцию, да и другие тоже. Но в этом случае человек сам дистанцируется от этого вида продукта. Очень полезные орехи – это миндаль, где содержится большое количество магния, минералов и жирных кислот. Очень хороши грецкие орехи, кедровые. Мы должны иметь в своем рационе и семечки», - отметила она.
Диетолог в беседе с НСН упомянула о необходимости замачивания орехов перед употреблением, чтобы избавить продукт от грязи и плесневых грибов.
«Важно не только иметь эти продукты в своем рационе, важно уметь правильно их готовить. На ночь нужно обязательно замочить ту горстку орехов, которую мы хотим использовать завтра в питании. Мы промываем их утром от плесневых грибов и канцерогена. Мы повышаем активность ферментов в составе, благодаря которым орехи становятся живым продуктом. Они будут давать нам энергию, обеспечат максимальное переваривание жировой и белковой составляющей, не забирать нашу энергию, а заряжать нас. Количество орехов должно быть тоже определенным. Если у вас в рационе будет 20-25 миндальных орехов, парочка грецких и две чайной ложки семечек, которые тоже нужно обязательно промыть, тогда ваше питание станет более разнообразным, орехи дадут массу полезных компонентов из собственного состава», - добавила эксперт.
В Роспотребнадзоре рассказали, что орехи целесообразно употреблять совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами. В ведомстве уточнили, что люди, стабильно употребляющие орехи, меньше других страдают от коронарной недостаточности. Кроме того, употребление орехов уменьшает уровень холестерина в крови.
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