Диетолог: Замачивание повышает полезность орехов

Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю. В список вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, кедровые орешки и миндаль. В состав орехов входит большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, а также разных витаминов и других полезных веществ.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о пользе употребления орехов и их полезных свойствах. По ее словам, этими продуктами следует дополнять свой рацион регулярно.

«Разнообразие питания – важная составляющая нашей жизни. В составе питания должны быть и белки, и жиры. И то, и другое животного и растительного происхождения. Орехи – это источник полезных жиров, минералов и даже белка, он важен для тех людей, которые отдают предпочтение вегетарианским направлениям питания. Орехи поддерживают работоспособность, поддерживают чувство сытости и могут быть использованы ко многим продуктам питания как дополнение. Либо могут стать полноценным перекусом с дополнениями к ним, например, чернослива или кураги. Если говорить о полезности, у каждого могут быть непереносимости каких-то продуктов питания, пусть даже скрытые. Важно понимать, что арахис может вызывать аллергическую реакцию, да и другие тоже. Но в этом случае человек сам дистанцируется от этого вида продукта. Очень полезные орехи – это миндаль, где содержится большое количество магния, минералов и жирных кислот. Очень хороши грецкие орехи, кедровые. Мы должны иметь в своем рационе и семечки», - отметила она.