Россиян с гипертонией призвали забыть про алкоголь в жару
Жара влияет на величину артериального давления и способна значительно усугубить течение гипертонической болезни. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин, терапевт Юрий Ломакин.
По его словам, в жару гипертоникам следует отказаться от соленой и острой пищи, а также от алкоголя, который, как и соль, задерживает жидкость в организме, что ведёт к повышению давления. Пить следует простую воду, но в меру.
Врач указал, что необходимо соблюдать режим труда и исключить нагрузки в самые жаркие часы. Одежда следует выбирать лёгкую, которая хорошо пропускает воду для испарения с поверхности тела.
Кроме того, Ломакин подчеркнул, что в жару главное для гипертоников - это постоянный контроль артериального давления и строгое соблюдение приёма назначенных врачём медикаментов.
Ранее в Сеченовском университете заявили, что в России учёные разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
