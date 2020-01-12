Диетолог: Диета после пира вредна!

Резкий переход от обильных новогодних трапез к диетам может пагубно отразиться на здоровье. Такое заявление сделала диетолог-нутрициолог Арина Скоромная в интервью радио Sputnik.

«Я бы рекомендовала не устраивать после таких крупных пиршеств какие-то разгрузочные дни. Это может быть вреднее и для здоровья, и для фигуры, чем нормальное питание. Такие диеты — это большой стресс для организма. Это стресс для гормональной системы, для желудка, для обмена веществ. Не нужно «садиться» на яблоки или кефир. Не нужно садиться на монодиеты после пиршеств», — заявила специалист.