Диетолог: Диета после пира вредна!
Резкий переход от обильных новогодних трапез к диетам может пагубно отразиться на здоровье. Такое заявление сделала диетолог-нутрициолог Арина Скоромная в интервью радио Sputnik.
«Я бы рекомендовала не устраивать после таких крупных пиршеств какие-то разгрузочные дни. Это может быть вреднее и для здоровья, и для фигуры, чем нормальное питание. Такие диеты — это большой стресс для организма. Это стресс для гормональной системы, для желудка, для обмена веществ. Не нужно «садиться» на яблоки или кефир. Не нужно садиться на монодиеты после пиршеств», — заявила специалист.
По мнению диетолога, лучший способ привести себя в форму – вернуться к привычному рациону с небольшими ограничениями: мучные и сладкие десерты заменить на фрукты, ланч из нескольких блюд сократить до одного – из курицы или рыбы.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала, как правильно приготовить рис, который поможет хорошо себя чувствовать и сбросить вес.
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