Диетолог дала рекомендации по употреблению сыра в пищу

Рекомендации по употреблению сыра зависят от того, сколько других продуктов, содержащих кальций, ест человек. Об этом рассказала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова в разговоре с AIF.Ru.

Она отметила, что если рацион содержит кефир, молоко, йогурты и другие кисломолочные продукты, то количество сыра можно немного уменьшить. По словам диетолога, если сыр является единственным источником кальция в рационе, то его количество необходимо увеличить.