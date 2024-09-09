Диетолог дала рекомендации по употреблению сыра в пищу

Рекомендации по употреблению сыра зависят от того, сколько других продуктов, содержащих кальций, ест человек. Об этом рассказала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова в разговоре с AIF.Ru.

Она отметила, что если рацион содержит кефир, молоко, йогурты и другие кисломолочные продукты, то количество сыра можно немного уменьшить. По словам диетолога, если сыр является единственным источником кальция в рационе, то его количество необходимо увеличить.

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«Для людей, которые употребляют различные молочные продукты, рекомендуется от 60 до 100 г сыра в сутки», – сказала Залетова.

Она подчеркнула, что взрослому человеку нужно получать свыше 1000 мг кальция в сутки.

Ранее сообщалось, что норма употребления пельменей – один-два раза в неделю, поскольку они являются калорийным продуктом. Так как пельмени содержат мясо и тесто, то их чрезмерное употребление может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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