Россиянам рассказали, сколько раз в неделю можно употреблять пельмени
Норма употребления пельменей – 1-2 раза в неделю, так как они являются калорийным продуктом, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он объяснил, что так как пельмени содержат мясо и тесто, то их чрезмерное употребление может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу.
Быстров отметил, что меню должно быть разнообразным и включать в себя овощи и фрукты, злаки и другие источники белка. Пельмени могут быть в меню, но не должны являться основным блюдом, желательно есть их не более двух раз в неделю.
Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала, что свекла полезна для здоровья, поскольку является источником питательных веществ, включая клетчатку, витамины В и С, минералы и белки, передает RT.
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