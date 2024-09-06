Россиянам рассказали, сколько раз в неделю можно употреблять пельмени

Он объяснил, что так как пельмени содержат мясо и тесто, то их чрезмерное употребление может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу.

Быстров отметил, что меню должно быть разнообразным и включать в себя овощи и фрукты, злаки и другие источники белка. Пельмени могут быть в меню, но не должны являться основным блюдом, желательно есть их не более двух раз в неделю.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала, что свекла полезна для здоровья, поскольку является источником питательных веществ, включая клетчатку, витамины В и С, минералы и белки, передает RT.

