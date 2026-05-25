Боярский назвал «чумкой» спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым

Народный артист России обрушился с резкой критикой на нашумевший спектакль «Гамлет» Андрея Гончарова в МХТ имени Чехова, который стал театральным дебютом для актера Юры Борисова, исполнившего главную роль. Свое возмущение Боярский высказал во время театральной гостиной «Мой путь» в театре имени Ленсовета в интервью порталу 78.ru.

«Например, “Гамлет” в МХТ, в фольге ходит, с боку бантик. Черт-те что! Голые бегают, Олег Басилашвили в больнице лежит после спектакля. Это чумка, это пройдет. Хорошо! Год прошел, два, три. Что с театром? Это выдох, театр живет на выдохе и вздохе», — заявил Боярский

Ролики, фольга и хайп: Чем шокировала зрителей премьера «Гамлета» с Борисовым

В постановке Гончарова по пьесе Уильяма Шекспира Гамлет появляется перед публикой в обтянутом фольгой комбинезоне, а шутки, звучащие со сцены, вызывают у многих зрителей недоумение.

Ранее известный писатель Александр Цыпкин заявил, что спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли — очень качественная работа, в которой не стоит искать прямого соответствия с пьесой Шекспира.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:КультураМХТ им. ЧеховаТеатрМихаил Боярский

Горячие новости

Все новости

партнеры