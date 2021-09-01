«Диабет. Курение. Возраст»: Иммунолог назвал группы риска при COVID-19
Наиболее высокая летальность в случае заражения коронавирусной инфекцией наблюдается у людей с заболеваниями почек. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Также специалист заявил, что в группе риска находятся люди старше 65 лет, курящие мужчины с ожирением от 45 лет и женщины с сахарным диабетом.
«В группе риска также курящие мужчины от 45 лет с ожирением, так как у них наблюдается сильное повреждение внутренней оболочки сосудов. Коронавирус, внедрившись в организм, поражает эту оболочку и вызывает мощные тромбозы, которые и приводят к гибели. Аналогичная ситуация у женщин с сахарным диабетом. Продолжительный сахарный диабет приводит к избыточной массе тела с ожирением, что также ведёт к поражению внутренней оболочки сосудов. Помимо этого, к группе риска относятся люди старше 65, поскольку их иммунная система не может так быстро реагировать на внедрение вируса, как хотелось бы», — цитирует специалиста «Радио 1».
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Между тем, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в течение полугода после перенесённого коронавируса «резко возрастает риск смерти». По его словам, возможны различные осложнения, в том числе, тромбозы, заболевания сердца и сосудов, поражение нервной системы.
Глава Минздрава отметил, что симптомы могут сохраняться до девяти месяцев, поэтому пациентам, переболевшим COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию.
Ранее премьер-министр России подписал документ, согласно которому регионам РФ будет направлено более 5,8 миллиарда рублей на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом,
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