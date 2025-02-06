«Диабет и бесплодие»: Врач предупредил о серьезных осложнениях при свинке

«Эпидемический паротит относится к разряду детских инфекций. Чаще всего болеют дети. Взрослые тоже могут заболеть, если не прививались и не болели в детстве. У взрослых это будет протекать очень тяжело, тяжелее, чем у детей. У взрослых более высокая температура и чаще развиваются осложнения. Заболевание в целом не самое приятное, иногда требуется госпитализация из-за осложнений. Самым распространенным осложнением является панкреатит, воспаление поджелудочной железы с исходом в сахарный диабет. Может быть воспаление мозговых оболочек, энцефалит. У мальчиков часто встречается орхит – воспаление яичка с последующим бесплодием. Обычно прививают детей на втором году жизни, это создает иммунитет на долгие годы», - рассказал он.

Болибок подчеркнул, что специфических лекарств против этого вируса нет, лечение носит симптоматический характер.

«Здесь у нас обычный путь передачи – воздушно-капельный, при контакте с заболевшим. Заболевший отправляется на карантин, как и контактирующие, так как есть инкубационный период. Заболевание никак не лечится, у нас нет конкретных лекарств против вируса. Лечение чисто симптоматическое, иммунная система борется сама», - заключил собеседник НСН.

Помочь снизить риск заболевания гриппом может регулярное мытье рук и протирание поверхностей. Кроме того, важно стараться не находиться в толпе и носить маски (особенно это актуально для пожилых граждан, людей, имеющих проблемы с иммунитетом или хронические заболевания). Об этом ранее заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает «Радиоточка НСН».

