«Диабет и бесплодие»: Врач предупредил о серьезных осложнениях при свинке
Специфических лекарств против вируса паротита нет, поэтому отказываться от прививок не стоит, заявил НСН Владимир Болибок.
Эпидемический паротит (свинка) может приводить к серьезным осложнениям у детей и взрослых, включая панкреатит, диабет и даже бесплодие, заявил НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
В Курской области в 2025 году зафиксировали 16 случаев заболевания эпидемическим паротитом, также известным как свинка, сообщил начальник местного отдела Роспотребнадзора Юрий Сирота. Вспышка произошла впервые за 36 лет. Эпидемический паротит начал распространяться среди детей в Железногорске. Власти перевели три школы на дистанционное обучение. Болибок рассказал, чем опасно заболевание и как избежать его распространения.
«Эпидемический паротит относится к разряду детских инфекций. Чаще всего болеют дети. Взрослые тоже могут заболеть, если не прививались и не болели в детстве. У взрослых это будет протекать очень тяжело, тяжелее, чем у детей. У взрослых более высокая температура и чаще развиваются осложнения. Заболевание в целом не самое приятное, иногда требуется госпитализация из-за осложнений. Самым распространенным осложнением является панкреатит, воспаление поджелудочной железы с исходом в сахарный диабет. Может быть воспаление мозговых оболочек, энцефалит. У мальчиков часто встречается орхит – воспаление яичка с последующим бесплодием. Обычно прививают детей на втором году жизни, это создает иммунитет на долгие годы», - рассказал он.
Болибок подчеркнул, что специфических лекарств против этого вируса нет, лечение носит симптоматический характер.
«Здесь у нас обычный путь передачи – воздушно-капельный, при контакте с заболевшим. Заболевший отправляется на карантин, как и контактирующие, так как есть инкубационный период. Заболевание никак не лечится, у нас нет конкретных лекарств против вируса. Лечение чисто симптоматическое, иммунная система борется сама», - заключил собеседник НСН.
Помочь снизить риск заболевания гриппом может регулярное мытье рук и протирание поверхностей. Кроме того, важно стараться не находиться в толпе и носить маски (особенно это актуально для пожилых граждан, людей, имеющих проблемы с иммунитетом или хронические заболевания). Об этом ранее заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает «Радиоточка НСН».
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