Ди-джей и продюсер Дэвид Гетта стал отцом в третий раз
Французский ди-джей и продюсер Дэвид Гетта в своих соцсетях объявил, что снова стал отцом. Его спутница, актриса и модель Джессика Ледон, родила мальчика по имени Сайан.
Это первый ребёнок 32-летней Ледон, тогда как для 56-летнего музыканта - третий. Бывшая супруга Гетты Катрин Лобэ родила ему сына Элвиса и дочь Энджи.
Гетта и Ледон начали встречаться в 2015 году. В 2022-м стали распространяться слухи об их расставании, однако звёздная пара опровергла все подобные сообщения, появившись на церемонии «Latin Grammy 2023». При этом наряд Ледон не скрывал её беременность, а Гетта назвал будущего ребёнка «главным релизом года».
Ранее юморист Евгений Петросян вновь стал отцом, у 78-летнего артиста родилась дочь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru