Ди-джей и продюсер Дэвид Гетта стал отцом в третий раз

Это первый ребёнок 32-летней Ледон, тогда как для 56-летнего музыканта - третий. Бывшая супруга Гетты Катрин Лобэ родила ему сына Элвиса и дочь Энджи.

Гетта и Ледон начали встречаться в 2015 году. В 2022-м стали распространяться слухи об их расставании, однако звёздная пара опровергла все подобные сообщения, появившись на церемонии «Latin Grammy 2023». При этом наряд Ледон не скрывал её беременность, а Гетта назвал будущего ребёнка «главным релизом года».

Ранее юморист Евгений Петросян вновь стал отцом, у 78-летнего артиста родилась дочь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

