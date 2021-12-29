Девятилетняя студентка МГУ не приехала на экзамен
Девятилетняя студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова утром 29 декабря не пришла сдавать экзамены. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Отмечается, что начало экзамена было запланировано на 10.00. Алису и ее отца ждали педагоги и поклонники, но девочка так и не появилась.
Алиса Теплякова начала учебу в МГУ в 2021 году. Девочка сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Затем она поступила в университет на платной основе. Позднее родители студентки заявили о нарушении законодательства и беспрецедентной травле со стороны факультета психологии МГУ.
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