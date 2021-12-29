Девятилетняя студентка МГУ не приехала на экзамен

Девятилетняя студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова утром 29 декабря не пришла сдавать экзамены. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

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Отмечается, что начало экзамена было запланировано на 10.00. Алису и ее отца ждали педагоги и поклонники, но девочка так и не появилась.

Алиса Теплякова начала учебу в МГУ в 2021 году. Девочка сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Затем она поступила в университет на платной основе. Позднее родители студентки заявили о нарушении законодательства и беспрецедентной травле со стороны факультета психологии МГУ.

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