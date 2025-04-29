Премьер Польши заявил о наличие замены российскому газу
29 апреля 202516:12
Польша намерена отказаться от российского газа при помощи американского сырья. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
На заседании польского кабмина он указал, что газовое сотрудничество с Вашингтоном позволит «успешно блокировать импорт газа из России».
«Не только на основании санкций, но и постоянно. Это наша цель», - заключил Туск.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Евросоюз продолжит вводить санкции против энергетики РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru