Россияне рассказали, почему не отключают платные подписки, которыми не пользуются

Больше половины россиян (54%) не отключают платные подписки, так как надеются, что позже воспользуются ими, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос банка ВТБ.

При этом 24% респондентов отметили, что не отключат их, так как боятся потерять скидки или бонусы, а 16% просто не знают, как прекратить списания.

СМИ: Онлайн-кинотеатры России увеличили доходы от подписки и рекламы на 44%

Еще 13% признались, что не хотят вникать в нюансы отключения.

Ранее стало известно, что с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС

Горячие новости

Все новости

партнеры