Россияне рассказали, почему не отключают платные подписки, которыми не пользуются

Больше половины россиян (54%) не отключают платные подписки, так как надеются, что позже воспользуются ими, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос банка ВТБ.

При этом 24% респондентов отметили, что не отключат их, так как боятся потерять скидки или бонусы, а 16% просто не знают, как прекратить списания.