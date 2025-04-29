Россияне рассказали, почему не отключают платные подписки, которыми не пользуются
29 апреля 202516:09
Больше половины россиян (54%) не отключают платные подписки, так как надеются, что позже воспользуются ими, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос банка ВТБ.
При этом 24% респондентов отметили, что не отключат их, так как боятся потерять скидки или бонусы, а 16% просто не знают, как прекратить списания.
Еще 13% признались, что не хотят вникать в нюансы отключения.
Ранее стало известно, что с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военная лаборатория взорвалась в Румынии
- Ученые создали антикариесное покрытие для зубов
- Власти Красноярского края хотят сократить время продажи алкоголя
- Звезда сериала «Физрук» заявила, что страдает РПП и нуждается в психиатре
- В Следственном комитете России появится совет по культуре
- Лукашенко: Самые жестокие расправы в годы ВОВ устраивали литовцы и украинцы
- ВЦИОМ: В России вырос уровень доверия к гомеопатии
- Радио JAZZ приглашает ценителей музыки на майские концерты проекта «Джаз на воде»
- Путин предложил создать комиссию по защите исторической правды о ВОВ
- Путин: День Победы является святым праздником для постсоветских стран
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru