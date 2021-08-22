Девять человек задержаны у здания ФСБ на Лубянке

Среди задержанных — корреспондент RT Илья Васюнин, который ранее работал на телеканале «Дождь» (признан СМИ-иноагентом), а также журналистка «Таких дел» Лариса Жукова. Также в автозаке оказался случайный прохожий.

Первый вышедший с одиночным пикетом журналист Александр Горохов был уведен полицейскими с места пикета, но затем отпущен вместе с плакатом, его предупредили об административной ответственности.

Напомним, 20 августа Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов 20 августа телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), издание «Важные истории» и семь журналистов. Глaвный редaктор телекaнaлa Тихон Дзядко сообщил «Интерфaксу», что телекaнaл «Дождь» не уведомляли о внесении в реестр.

Включение телеканала «Дождь» в реестр иноагентов планируют обсудить участники Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с Минюстом России в ближайшие дни.

