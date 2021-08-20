Собчак о признании телеканала «Дождь» иноагентом: «Хотят оставить Соловьева и Симоньян»
Журналистка и блогер Ксения Собчак назвала решение Минюста РФ включить телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов незаслуженным. Об этом она заявила в разговоре с URA.RU.
По словам телеведущей, она находится "в шоке", поскольку проработала на канале много лет. Своих бывших коллег Собчак назвала "профессиональнейшими и достойнейшими людьми". Решение Минюста Собчак считает "абсолютной несправедливостью".
"Закрывают все свободные СМИ без причин, по беспределу. Нас лишают журналистики", - заявила журналистка. По ее мнению, в инфополе останется только телеведущий Владимир Соловьев и главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Собчак выразила уверенность, что государственные СМИ не могут выдержать конкуренции. "Вместо того, чтобы делать конкурентный продукт, рассказывать правду и привлекать зрителей, они закрывают все, что делает журналистику качественной", - подчеркнула Ксения Собчак.
Также блогер предположила, что блогосферу также коснется законодательство об иноагентах. «Вначале они съедят всех больших, а потом примутся за нас, за тех, кто поменьше. Я уверена, что так и будет», - резюмировала журналистка.
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