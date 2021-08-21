СПЧ планирует обсудить с Минюстом статус иноагента теканала «Дождь»

«Что касается внесения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов, я планирую в ближайшие дни организовать обсуждение этого вопроса. И я приглашу на это обсуждение представителей Министерства юстиции [РФ], чтобы они изложили правовую позицию Минюста. По результатам этого обсуждения мы (СПЧ - прим. НСН) будем делать свои выводы», - заявил Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что интересуется правоприменительной практикой законов об иностранных агентах и напомнил, что благодаря Совету список иноагентов в России сократили в два раза.

«В свое время Совет участвовал в коррекции правоприменения законов об НКО-иноагентах, это было в 2017 году. Совет поднимал этот вопрос перед президентом, тогда была создана рабочая группа. В результате количество НКО-иноагентов было сокращено почти в два раза», - отметил он.

Напомним, 20 августа Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов 20 августа телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), издание «Важные истории» и семь журналистов. Глaвный редaктор телекaнaлa Тихон Дзядко сообщил «Интерфaксу», что телекaнaл «Дождь» не уведомляли о внесении в реестр.

