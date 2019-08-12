Девушке, получившей удар в живот на митинге в Москве, грозит 40 часов обязательных работ

Дарья Сосновская, получившая удар в живот от силовика на санкционированном митинге в Москве 10 августа, обвиняется в нарушении порядка проведения собрания. За это девушке грозят обязательные работы до 40 часов и штраф 20 тысяч рублей, сообщаете ТАСС со ссылкой на адвоката девушки.

Адвокат: Наказать ударившего девушку в живот — единственный способ спасти репутацию силовиков

По информации агентства, девушка госпитализирована с ушибом мягких тканей головы и грудной клетки, а также подозрением на ушиб мозга.

Напомним, в сети широкое распространение получило видео задержания девушки, где один из силовиков ударяет ее под дых. Позже в Росгвардии заявили, что ударивший девушку человек не является сотрудником Росгвардии.


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ФОТО: Стоп-кадр
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