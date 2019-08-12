Девушке, получившей удар в живот на митинге в Москве, грозит 40 часов обязательных работ

По информации агентства, девушка госпитализирована с ушибом мягких тканей головы и грудной клетки, а также подозрением на ушиб мозга.

Напомним, в сети широкое распространение получило видео задержания девушки, где один из силовиков ударяет ее под дых. Позже в Росгвардии заявили, что ударивший девушку человек не является сотрудником Росгвардии.



