Девушке, получившей удар в живот на митинге в Москве, грозит 40 часов обязательных работ
Дарья Сосновская, получившая удар в живот от силовика на санкционированном митинге в Москве 10 августа, обвиняется в нарушении порядка проведения собрания. За это девушке грозят обязательные работы до 40 часов и штраф 20 тысяч рублей, сообщаете ТАСС со ссылкой на адвоката девушки.
По информации агентства, девушка госпитализирована с ушибом мягких тканей головы и грудной клетки, а также подозрением на ушиб мозга.
Напомним, в сети широкое распространение получило видео задержания девушки, где один из силовиков ударяет ее под дых. Позже в Росгвардии заявили, что ударивший девушку человек не является сотрудником Росгвардии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Девушке, получившей удар в живот на митинге в Москве, грозит 40 часов обязательных работ
- Порошенко заявил о готовности пройти детектор лжи в прямом эфире
- Территорию взорвавшегося склада боеприпасов под Ачинском полностью очистят через год
- Количество погибших в ДТП под Новороссийском увеличилось до четырех человек
- Число иностранных туристов в России по итогам первого полугодия выросло на четверть