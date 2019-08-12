В Росгвардии отрицают принадлежность сотрудника, ударившего девушку в живот
В Росгвардии отрицают принадлежность к ведомству сотрудника правоохранительных органов, ударившего девушку в живот при задержании в минувшую субботу. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на сообщение Росгвардии.
«Сотрудники, запечатлённые на данной видеозаписи, не относятся к подразделениям Росгвардии», — говорится в заявлении.
Напомним, в сети широкое распространение получило видео, на котором правоохранители без опознавательных знаков ведут задержанную на митинге оппозиции девушку. Один из них роняет дубинку, после чего бьёт девушку под дых. Как стало известно позднее, пострадавшую зовут Дарья Сосновская. По словам её адвоката Татьяны Молокановой, в субботу подзащитная посетила согласованный митинг на проспекте Сахарова, после «отправилась по своим делам». В районе Китай-Города она увидела, как правоохранители задерживали инвалида, и крикнула «Отпустите человека», после чего её задержали и ударили. Сейчас адвокаты Сосновской готовят заявление в Следственный комитет России.
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