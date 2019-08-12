В Росгвардии отрицают принадлежность сотрудника, ударившего девушку в живот

В Росгвардии отрицают принадлежность к ведомству сотрудника правоохранительных органов, ударившего девушку в живот при задержании в минувшую субботу. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на сообщение Росгвардии.

«Сотрудники, запечатлённые на данной видеозаписи, не относятся к подразделениям Росгвардии», — говорится в заявлении.