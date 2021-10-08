Девелоперы и риелторы оценили проект по ввозу трудовых мигрантов на стройки

Потребность в рабочих на российских стройках составляет 1–1,5 млн человек, поэтому девелоперы давно ждали шагов по устранению дефицита трудовых мигрантов, сообщают «Известия» со ссылкой на девелоперов и риелторов.

Кабмин России принял постановление по пилотному проекту, который предполагает ввоз трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на строительных площадках. Предельное число иностранных граждан в рамках проекта составит 10 тысяч человек.

«Надеюсь, что 10 тыс. трудовых мигрантов — это только первый этап, потому что общая потребность в рабочих на стройках в России составляет, по разным оценкам, от 1 млн до 1,5 млн человек, и она возрастает», — сообщил президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Как сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, нехватка трудовых мигрантов затрагивает рынок индивидуального жилищного строительства.

На фоне нехватки рабочей силы цены на недвижимость сохраняют тенденцию к повышению, заявила коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова. Она считает, что основной плюс пилотного проекта в том, что его результаты позволят усовершенствовать процесс трудоустройства специалистов-мигрантов в целом.

Напомним, федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила заменить трудовых мигрантов заключёнными. Они считают, что зэки смогут заменить мигрантов из Таджикистана и Узбекистана.

