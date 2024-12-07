Детям в Чите запретили наряжаться на школьные елки в иностранных персонажей

В Чите руководство школы предупредило, что на новогоднее мероприятие дети должны прийти в образах персонажей из русских сказок и мультфильмов. Образы Человека-паука, Зорро и других зарубежных героев оказались запрещены.



Власти города же объяснили, что запрета на зарубежных персонажей нет, скорее это рекомендации. Но также добавили, что тематика школьного праздника «Новый год — традиций хоровод», а это значит, что персонажей лучше выбирать из русской культуры.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с НСН заявил, что отмечать зарубежные праздники нужно разумно, однако нет смысла запрещать их.

