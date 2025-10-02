В Кремле заявили, что Путин примет участие в работе саммита G20

Президент России Владимир Путин будет участвовать в работе Группы двадцати, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.

Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР

По словам представителя Кремля, российский лидер так или иначе поучаствует в G20, пишет RT. Действия Москвы будут «на должном уровне и максимально активными».

«Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы "двадцатки"», - подчеркнул Песков.

Следующий саммит глав государств G20 пройдет в ЮАР, встреча запланирована на 21 - 22 ноября.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Булкин
ТЕГИ:Саммит G20Дмитрий ПесковВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры