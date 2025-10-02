В Кремле заявили, что Путин примет участие в работе саммита G20
2 октября 202511:59
Президент России Владимир Путин будет участвовать в работе Группы двадцати, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.
По словам представителя Кремля, российский лидер так или иначе поучаствует в G20, пишет RT. Действия Москвы будут «на должном уровне и максимально активными».
«Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы "двадцатки"», - подчеркнул Песков.
Следующий саммит глав государств G20 пройдет в ЮАР, встреча запланирована на 21 - 22 ноября.
