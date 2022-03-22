Детское питание могут приравнять к медикаментам
Производителям детского питания необходимо предоставить такие же льготы, какие имеют предприятия, выпускающие лекарственные препараты. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.
По словам Наумова, чтобы закрыть потребности России в детском питании, необходимо расширить объемы кредитования оборотных средств, а также субсидировать процентную ставку по инвесткредитам. Об этом сообщает издание «Невские новости».
Отмечается, что сейчас только 35% сухих детских смесей производится в России, остальную часть завозят из-за границы, либо изготавливают из импортных компонентов.
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