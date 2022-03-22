Детское питание могут приравнять к медикаментам

По словам Наумова, чтобы закрыть потребности России в детском питании, необходимо расширить объемы кредитования оборотных средств, а также субсидировать процентную ставку по инвесткредитам. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Отмечается, что сейчас только 35% сухих детских смесей производится в России, остальную часть завозят из-за границы, либо изготавливают из импортных компонентов.

