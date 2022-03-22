Детское питание могут приравнять к медикаментам

Производителям детского питания необходимо предоставить такие же льготы, какие имеют предприятия, выпускающие лекарственные препараты. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

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По словам Наумова, чтобы закрыть потребности России в детском питании, необходимо расширить объемы кредитования оборотных средств, а также субсидировать процентную ставку по инвесткредитам. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Отмечается, что сейчас только 35% сухих детских смесей производится в России, остальную часть завозят из-за границы, либо изготавливают из импортных компонентов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДетиГосдума
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