В МВФ заявили, что Россия вовремя выплачивает свой внешний долг

В МВФ отметили, что Россия имеет достаточные долларовые резервы для выплаты внешнего долга.

«Россия до сих пор своевременно осуществляла свои выплаты по долгу. У нее имеются нужные для этого доллары», — объяснила Гопинат.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация на Украине грозит всему миру продовольственным кризисом.

