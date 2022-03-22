В МВФ заявили, что Россия вовремя выплачивает свой внешний долг
Россия в срок выплачивает свой внешний долг, несмотря на введенные Западом против нее санкции. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гиту Гопинат.
В МВФ отметили, что Россия имеет достаточные долларовые резервы для выплаты внешнего долга.
«Россия до сих пор своевременно осуществляла свои выплаты по долгу. У нее имеются нужные для этого доллары», — объяснила Гопинат.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация на Украине грозит всему миру продовольственным кризисом.
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