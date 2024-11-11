Россиянам назвали способ, как избежать кибербуллинга

Анонимайзер скрывает настоящий адрес отправителя, тем самым делая его невидимым для злоумышленников, отмечает «Газета.Ru». Использование анонимайзера существенно усложняет злоумышленникам возможность отслеживания жертвы и использования ее личной информации в своих интересах.

По ее словам, применение анонимайзеров в электронной почте поможет жертвам кибербуллинга (форма психологического насилия в Сети) защититься от преследователей самостоятельно.

Ранее старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин заявил, что один из наиболее распространенных методов мошенничества, с которыми сталкиваются пользователи смартфонов, это фишинг, напоминает RT.

