Россиянам назвали способ, как избежать кибербуллинга
Чтобы минимизировать риски взлома личной почты и повысить безопасность общения, стоит использовать специальный инструмент - анонимайзер или алиас, рассказала глава команды информационной безопасности Почты Mail Ксения Кокорева.
Анонимайзер скрывает настоящий адрес отправителя, тем самым делая его невидимым для злоумышленников, отмечает «Газета.Ru». Использование анонимайзера существенно усложняет злоумышленникам возможность отслеживания жертвы и использования ее личной информации в своих интересах.
По ее словам, применение анонимайзеров в электронной почте поможет жертвам кибербуллинга (форма психологического насилия в Сети) защититься от преследователей самостоятельно.
Ранее старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин заявил, что один из наиболее распространенных методов мошенничества, с которыми сталкиваются пользователи смартфонов, это фишинг, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru