Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить продажу сигарет лицам до 21 года
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась с предложением на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой запретить продажу кальянов, сигарет и другой табачной и никотинсодержащей продукции лицам, не достигшим 21 года. Об этом сообщил телеканал RT.
Волынец отметила, что благополучие и здоровье подрастающего поколения является катализатором формирования более устойчивого и здорового общества. Она попросила Кузнецову инициировать разработку законопроекта.
Ранее Минздрав разработал проект правительственного распоряжения, запрещающий выпуск в обращение веществ, «направленных на повышение привлекательности» вейпов (жидкостей с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами) или усиливающих никотиновую зависимость.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru