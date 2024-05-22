Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить продажу сигарет лицам до 21 года

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась с предложением на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой запретить продажу кальянов, сигарет и другой табачной и никотинсодержащей продукции лицам, не достигшим 21 года. Об этом сообщил телеканал RT.

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Волынец отметила, что благополучие и здоровье подрастающего поколения является катализатором формирования более устойчивого и здорового общества. Она попросила Кузнецову инициировать разработку законопроекта.

Ранее Минздрав разработал проект правительственного распоряжения, запрещающий выпуск в обращение веществ, «направленных на повышение привлекательности» вейпов (жидкостей с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами) или усиливающих никотиновую зависимость.

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ФОТО: РИА Новости
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