Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить продажу сигарет лицам до 21 года

Мосгоризбирком утвердил нормы по числу собранных в поддержку кандидата подписей

Центр «Мои документы» района Лианозово переедет в новое здание

Московские инфоцентры для туристов приняли почти 250 тыс. человек с начала года

Подведены итоги Московской олимпиады школьников

Фестиваль детства и юности пройдёт на ВДНХ в День защиты детей