В Приморье на месте схода селя нашли тело ребенка
Спасатели Приморского края нашли тело ребенка, который погиб в результате схода селя на дома в селе Тимофеевка, сообщает региональный главк МЧС.
Поиски ребенка велись на протяжении ночи и раннего утра в сложных метеоусловиях. Тело ребенка передано представителям полиции.
По данным спасателей, грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. Работы по ликвидации схода селя продолжаются. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь и психологическую поддержку.
Согласно предварительным данным, спасатели извлекли пять человек, в том числе двоих детей. Одну из пострадавших госпитализировали.
Сильные ливни обрушились на Приморье в ночь на 15 июля. Некоторые участки дорог размыло или затопило. Отрезанными оказались пять поселков. В крае действует режим ЧС.
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