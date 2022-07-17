В Приморье на месте схода селя нашли тело ребенка

Поиски ребенка велись на протяжении ночи и раннего утра в сложных метеоусловиях. Тело ребенка передано представителям полиции.

По данным спасателей, грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. Работы по ликвидации схода селя продолжаются. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь и психологическую поддержку.

Согласно предварительным данным, спасатели извлекли пять человек, в том числе двоих детей. Одну из пострадавших госпитализировали.

Сильные ливни обрушились на Приморье в ночь на 15 июля. Некоторые участки дорог размыло или затопило. Отрезанными оказались пять поселков. В крае действует режим ЧС.

