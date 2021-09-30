Детский омбудсмен Подмосковья не исключила возможности стать преемницей Кузнецовой

Ксения Мишонова подтвердила, что должность детского омбудсмена на федеральном уровне всё ещё вакантна.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ей еще не поступало предложение занять пост детского омбудсмена, однако не стала исключать такую возможность.

Должность уполномоченной по правам ребенка в России будет вакантной после перехода Анны Кузнецовой на работу в Госдуму от федерального списка «Единой России».

«Мне еще не предлагали занять такую позицию. Это такой высокий уровень, не могу предположить, кого могут позвать на эту должность. Пока не готова сказать», - пояснила омбудсмен Подмосковья.
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По словам уполномоченного, работа на этой позиции имеет свои особенности, так как связана с крайне значимой темой детства и материнства.

«На каждом месте есть свои сложности. Здесь очень важно быть открытой людям, иметь открытую душу, ратовать за людей, за детей. Быть патриотом России, быть государственником в широком смысле этого слова. Так многого от нас требует эта позиция, что я даже не знаю, что именно выделить. Нужен разум, любовь к родине, к детям», - перечислила Мишонова.

По имеющейся информации, Кузнецова станет единственным кандидатом из ТОП-5 федерального списка «Единой России», который перейдет на работу в нижнюю палату парламента. В списке также были глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Московская ОбластьКсения МишоноваАнна КузнецоваДетский Омбудсмен
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