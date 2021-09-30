Детский омбудсмен Подмосковья не исключила возможности стать преемницей Кузнецовой

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ей еще не поступало предложение занять пост детского омбудсмена, однако не стала исключать такую возможность.

Должность уполномоченной по правам ребенка в России будет вакантной после перехода Анны Кузнецовой на работу в Госдуму от федерального списка «Единой России».

«Мне еще не предлагали занять такую позицию. Это такой высокий уровень, не могу предположить, кого могут позвать на эту должность. Пока не готова сказать», - пояснила омбудсмен Подмосковья.