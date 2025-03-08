В подмосковных Химках утонул ребенок
8 марта 202518:40
В подмосковных Химках утонула 12-летняя девочка, сообщили в МЧС России.
На канале имени Москвы две школьницы вышли погулять на лед, но он оказался непрочным из-за теплой погоды. В итоге девочки провалились в воду.
Одну девочку спасли очевидцы. Тело второй из воды достали прибывшие на место спасатели.
Ранее под Барнаулом после катания на «ватрушке» утонул ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Джорджеску допустили к участию в выборах президента Румынии
- Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке ВСУ
- В подмосковных Химках утонул ребенок
- СМИ: США продолжили снабжать Украину разведданными
- В «Ахмате» рассказали о начале штурма Суджи
- Жена Петросяна подтвердила госпитализацию артиста
- Блогер Митрошина признала вину по делу об отмывании 127 миллионов рублей
- В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4
- В РПЦ призвали отказаться от празднования 8 Марта
- Релокантам из России заблокировали банковские счета в Казахстане
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru