В подмосковных Химках утонул ребенок

В подмосковных Химках утонула 12-летняя девочка, сообщили в МЧС России.

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На канале имени Москвы две школьницы вышли погулять на лед, но он оказался непрочным из-за теплой погоды. В итоге девочки провалились в воду.

Одну девочку спасли очевидцы. Тело второй из воды достали прибывшие на место спасатели.

Ранее под Барнаулом после катания на «ватрушке» утонул ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:Московская ОбластьМЧС РФ

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