В подмосковных Химках утонул ребенок

На канале имени Москвы две школьницы вышли погулять на лед, но он оказался непрочным из-за теплой погоды. В итоге девочки провалились в воду.



Одну девочку спасли очевидцы. Тело второй из воды достали прибывшие на место спасатели.

Ранее под Барнаулом после катания на «ватрушке» утонул ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

