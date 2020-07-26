Детский лагерь под Астраханью закрылся из-за вспышки коронавируса
Детский лагерь «Астраханские зори», который начал работу после снятия мер ограничения в Астраханской области, снова закрылся из-за вспышки COVID-10. Заболевание обнаружено у пяти сотрудников учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию губернатора региона.
Отмечается, что коронавирусная инфекция протекает у сотрудников лагеря бессимптомно.
«С сегодняшнего дня, 26 июля, детский лагерь "Астраханские зори" приостановил свою работу в связи с выявлением у пяти сотрудников учреждения положительных результатов анализа на COVID-19. Данные работники помещены в изолятор, при этом у них отсутствуют клинические симптомы заболевания», - сказано в официальном сообщении.
В Приволжской и Камызякской больницах организованы обследования детей из лагеря и персонала. Все они будут находиться под медицинским наблюдением как контактные лица.
«Работа лагеря "Астраханские зори" возобновится после проведения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий», - сообщили в областной администрации.
По данным Минздрава Астраханской области, в регионе подтверждено 4 437 случаев заражения COVID-19. За время эпидемии вылечились от коронавирусной инфекции 4375 человек, 43 - умерли.
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