Семьям с детьми переведено 555 млрд рублей помощи при коронавирусе
Министерство финансов Российской Федерации перевело уже 555 миллиардов рублей, или 99% всех средств, которые были выделены с целью поддержки семей с детьми в связи с пандемией коронавируса. Информацию пресс-службы ведомства публикует РИА Новости.
Министр финансов Антон Силуанов пообещал, что все выплаты будут доведены до адресатов. Оставшиеся семьи, имеющие право на получение материальной помощи, ещё подают заявки на выплаты, отмечает RT.
В июле выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 миллионов детей. Ранее в МФЦ Москвы также сообщили, что произошла некоторая задержка с выплатой за июнь по 5 тысяч рублей на детей до 3 лет.
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