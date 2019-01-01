Детские школы искусств оставят министерству культуры

Он пояснил, что такие меры необходимы для того, чтобы эти учебные заведения занимались тем, для чего были изначально созданы. Мединский добавил, что после первого заседания рабочей группы по реформе детских школ искусств в течение двух месяцев будут сформированы предложения.

Рабочая группа для обсуждения вопросов развития деятельности детских школ искусств, была сформирована министерством культуры России в конце апреля этого года. Специалисты были отобраны, чтобы заняться всесторонним анализом и экспертным обсуждением проблем по сохранению сети детских школ искусств.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал НСН, чем самовыражение российских школьников мешает процессу обучения.

