Психиатр выступил против самовыражения в школах

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Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил НСН, что без единых стандартов одежды в школах наступит анархия.

В российских школах должен быть обязательный дресс-код. Такого мнения придерживается 70% опрошенных родителей, пишет РИА Новости. Наряду с тем 36% не прочь разрешить чадам цветные пряди волос, 13% — пирсинг, 10% — рваные джинсы и яркую одежду. Отмечается, что в опросе приняли участие 15,5 тысяч пользователей проекта Mail.ru Дети.

НСН обратилась к врачу-психиатру, психотерапевту высшей категории Александру Федоровичу, чтобы узнать, что, на его профессиональный взгляд, более уместно в образовательном учреждении — свобода самовыражения или чётко установленный порядок.

«Я думаю так, вопрос самовыражения, безусловно, важный. Но гораздо более важный момент, это понимание границ и понимание адекватности соответствия той окружающей обстановке, ситуации, в которой человек находится. Для самовыражения должны быть свои пространства. А для посещения общественных мест и тем более мест, которые чётко определены ситуативно, мы должны придерживаться нормативов. Нормативы могут определяться министерством, например, образования и корректироваться в адекватном объёме администрацией школы. Представьте на секунду, что мы решили, что все имеют право на самовыражение. Например, в армию все идут, как угодно: кто во что одет, никакого соответствия. Я считаю, что школа — это то, что требует министерство, корректирует администрация, и то, что может быть подстроено в каком-то минимальном объёме во взаимодействии администрации с родителями. Я против того, что нужно затягивать гайки и устанавливать единый стандарт, включая причёску и макияж-маникюр, но какой-то норматив должен присутствовать. Иначе мы, отдаваясь идее самовыражения, рискуем уйти в полную анархию. А это, я считаю, совершенно недопустимо», — заявил Федорович.

Напомним, ранее против самовыражения в школах выступал депутат Госдумы Виталий Милонов. В частности, он настаивал на запрете крашеных волос и макияжа, который предлагал прописать в так называемом «этикете учащихся». О том, на что действительно следует обращать внимание в школах, в эфире НСН рассказал доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург. Также он предложил свой способ влияния на вкусы учащихся. Подробнее читайте в материале редакции.