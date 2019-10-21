Детские сады и школу построят в Крюкове по программе реновации
В микрорайоне 19 столичного района Крюково в рамках программы реновации предполагается строительство детских садов, учебного корпуса школы и детскую поликлинику. Как отмечают власти, помимо этого, проект предусматривает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
Как заявил начальник территориальной проектно-планировочной мастерской зеленоградского округа ГБУ, ГлавАПУ Андрей Станкевич, в ЗелАО публичные слушания проводятся впервые. По результатам голосования в программу реновации там вошло 34 дома. При этом в микрорайоне 19 района Крюково их 23. Кроме того, он подчеркнул, что в настоящий момент определены три стартовые площадки и начинается процесс согласования проекта планировки микрорайона с местными жителями. По словам Станкевича, в проекте власти постарались сохранить характерное для района обилие зелени и при этом обеспечить микрорайон необходимой социальной инфраструктурой, местами для отдыха и занятий спортом.
С расположением домов, социальных объектов и планами по благоустройству квартала все желающие смогут ознакомить на открывшейся 18 октября экспозиции. Там же можно оставить свои предложения по проекту.
В частности, в рамках программы реновации в микрорайоне предлагается построить два детских сада на 100 и 350 мест, учебный корпус школы и детскую поликлинику, рассчитанную на 320 посещений в смену. Старое жильё в районе заменят современные дома. На их первых этажах расположатся магазины, аптеки, химчистки и другие необходимые людям предприятия. На территории квартала появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и велодорожки.
Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Она коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.
Напомним, программа реновации была запущена столичным правительством в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорткласса.
Ранее НСН писала, что на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, при помощи которого жители Москвы смогут высказаться о программе реновации. Москвичи смогут решить, нужно ли вносить изменения в ход реализации программы.
Участникам голосования предстоит ответить на четыре вопроса: оценить срок реализации программы, высказать отношение к приобретению квартиры в квартале реновации, прогнозу относительно того, как скажется программа реновации на комфорт в районе.
В последнем вопросе жителям города необходимо ответить, проживают ли они в доме, попавшем под реновацию.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях россиян
- В Минобороны опровергли данные о сбое на учениях «Гром-2019»
- Летчик-испытатель раскритиковал нападки США на МиГ-25
- «Малой кровью на чужой земле». Путин в Сирии победил по заветам Сталина
- Талызина опровергла информацию о госпитализации с микроинсультом