Детские сады и школу построят в Крюкове по программе реновации

В микрорайоне 19 столичного района Крюково в рамках программы реновации предполагается строительство детских садов, учебного корпуса школы и детскую поликлинику. Как отмечают власти, помимо этого, проект предусматривает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Как заявил начальник территориальной проектно-планировочной мастерской зеленоградского округа ГБУ, ГлавАПУ Андрей Станкевич, в ЗелАО публичные слушания проводятся впервые. По результатам голосования в программу реновации там вошло 34 дома. При этом в микрорайоне 19 района Крюково их 23. Кроме того, он подчеркнул, что в настоящий момент определены три стартовые площадки и начинается процесс согласования проекта планировки микрорайона с местными жителями. По словам Станкевича, в проекте власти постарались сохранить характерное для района обилие зелени и при этом обеспечить микрорайон необходимой социальной инфраструктурой, местами для отдыха и занятий спортом.

С расположением домов, социальных объектов и планами по благоустройству квартала все желающие смогут ознакомить на открывшейся 18 октября экспозиции. Там же можно оставить свои предложения по проекту.

В частности, в рамках программы реновации в микрорайоне предлагается построить два детских сада на 100 и 350 мест, учебный корпус школы и детскую поликлинику, рассчитанную на 320 посещений в смену. Старое жильё в районе заменят современные дома. На их первых этажах расположатся магазины, аптеки, химчистки и другие необходимые людям предприятия. На территории квартала появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и велодорожки.