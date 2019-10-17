Детсад и школу построят в Покровском-Стрешневе по программе реновации

Жилые дома с подземными автостоянками, а также ряд объектов социальной сферы появятся в Покровском-Стрешневе на территории 3-го микрорайона. В рамках выполнения программы реновации там будут построены новая школа на 350 мест и детский сад на 200. Об этом сообщил глава архитектурно-планировочного объединения №3 Института Генплана Москвы Максим Гурвич.

Сейчас проект планировки кварталов реновации проходит процедуру публичных слушаний. По словам Гуревича, на территории вдоль канала имени Москвы появится парк, а в центре квартала будет организована зелёная зона с прогулочными дорожками, спортивными и детскими площадками.

Кроме того, будут отремонтированы уже существующие улицы, построены новые проезды внутри кварталов с велодорожками. В шаговой доступности от жилых домов разместятся магазины, аптеки, прачечные и другие сервисные предприятия – они будут работать на первых этажах зданий. Также по программе реновации там построят торговый центр.

