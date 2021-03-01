«Кривая линия» ускорила петебургский ФСС и автобусы в ХМАО

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С жалобой на невозможность добраться до города обратились в «Кривую линию НСН» жители поселка Барсово Ханты-Мансийского автономного округа. После смены перевозчика общественный транспорт до Сургута стал ходить три раза в день: в семь утра, два часа дня и шесть часов вечера. Учитывая, что большая часть жителей поселка работает в городе, им приходилось выезжать на два часа раньше, а возвращаться домой – чуть ли не пешком. После выхода материала в эфире НСН буквально на следующий день «Кривая линия» получила ответ за подписью главы городского поселения Барсово Вячеслава Позднякова, из которого следует, что график движения общественного транспорта уже скорректирован.

Это подтвердил и ответ заместителя губернатора ХМАО. Андрей Зобницев сообщил, что организован межмуниципальный маршрут, который работает ежедневно с 06:10 до 20:20 с интервалом 30 минут.



