«Кривая линия» ускорила петебургский ФСС и автобусы в ХМАО
Но столкнулась с саботажем со стороны самарских чиновников
«Кривая линия» помогла жительнице Санкт-Петербурга
Екатерина Герасимова обратилась к нам с жалобой на действия сотрудников регионального Фонда социального страхования. Более двух недель она не могла получить справку, которая требовалась для оформления пособий на детей. «Кривая линия НСН» направила запросы в Фонд социального страхования РФ и руководителю петербургского регионального отделения. Буквально через день в редакцию НСН поступил ответ из северной столицы, в котором говорится, что необходимая справка заявительнице уже выдана, а сбой в бюрократической цепочке произошел по вине ее работодателя. В разговоре с корреспондентом НСН госпожа Герасимова подтвердила, что сотрудники ФСС извинились и выдали необходимые бумаги. Она также выразила благодарность «Кривой линии» и работникам фонда, которые, хоть и после запроса НСН, очень быстро решили ее проблему.
Благодаря «Кривой линии» в Сургут пошли автобусы из пригородного поселка
С жалобой на невозможность добраться до города обратились в «Кривую линию НСН» жители поселка Барсово Ханты-Мансийского автономного округа. После смены перевозчика общественный транспорт до Сургута стал ходить три раза в день: в семь утра, два часа дня и шесть часов вечера. Учитывая, что большая часть жителей поселка работает в городе, им приходилось выезжать на два часа раньше, а возвращаться домой – чуть ли не пешком. После выхода материала в эфире НСН буквально на следующий день «Кривая линия» получила ответ за подписью главы городского поселения Барсово Вячеслава Позднякова, из которого следует, что график движения общественного транспорта уже скорректирован.
Это подтвердил и ответ заместителя губернатора ХМАО. Андрей Зобницев сообщил, что организован межмуниципальный маршрут, который работает ежедневно с 06:10 до 20:20 с интервалом 30 минут.
Идут отписки одна за другой. Из Самары
С отчаянным нежеланием властей решить застарелую коммунальную проблему пришлось столкнуться при работе над обращением из Самары. При строительстве в далеком 1979 году по необъяснимым причинам к трем домам по улице Георгия Ратнера не провели трубы горячего водоснабжения. Жители давно берут воду из системы отопления - техническую, жёлтого цвета, с отвратительным запахом. Мы получили два ответа – от областного министра энергетики и ЖКХ Александра Мордвинова, который знать не знал об этой проблеме и перенаправил запрос в горадминистрацию. Оттуда пришел анонимный ответ о том, что «монтаж горячего трубопровода не требуется», а вода «предоставляется надлежащего качества». Однако жильцы с этим категорически не согласны, о чем и рассказали НСН.
Теперь «Кривая линия НСН» ждет официального ответа от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».
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