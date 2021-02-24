«Кривая линия» НСН отписки не принимает

В Адыгее пайщики жилищного комплекса «Подсолнух» с 2012 года не могу получить ключи от своих квартир. Больше 135 семей продолжают жить на съемных квартирах, при этом выплачивают ежемесячные платежи по ипотеке за собственность, которую до сих пор не сдали в эксплуатацию.

Пайщики обращались к главе республики Адыгеи, в министерство строительства России и местное отделение Минстроя. Пока что только признан факт нарушения закона в отношении пайщиков. Но стройка так и не началась. Теперь в Министерство строительства и к главе республики Адыгея обратилась «Кривая линия НСН».

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