«Кривая линия» НСН отписки не принимает
Жители Адыгеи не могут получить ключи от своих квартир, а жители поселка под Сургутом жалуются на плохую работу общественного транспорта
Долгострой в Адыгее
В Адыгее пайщики жилищного комплекса «Подсолнух» с 2012 года не могу получить ключи от своих квартир. Больше 135 семей продолжают жить на съемных квартирах, при этом выплачивают ежемесячные платежи по ипотеке за собственность, которую до сих пор не сдали в эксплуатацию.
Пайщики обращались к главе республики Адыгеи, в министерство строительства России и местное отделение Минстроя. Пока что только признан факт нарушения закона в отношении пайщиков. Но стройка так и не началась. Теперь в Министерство строительства и к главе республики Адыгея обратилась «Кривая линия НСН».
Пешком до Сургута
На невозможность добраться до города жалуются жители поселка Барсово Ханты-Мансийского автономного округа. Они обратились в проект «Кривая Линия» с жалобой на то, что общественный транспорт, который идет до города Сургут, ходит всего три раза в день: в семь утра, два часа дня и в шесть вечера – мимо всех часов «пик». Маршрутные такси могут и вовсе на рейс не выйти. От поселка Барсово до города Сургут, где и работает основная часть жителей, примерно 15 километров.
По своему запросу проект «Кривая линия» получила ответ от департамента ЖКХ и транспорта Сургутского района, в котором говорится, что новое расписание движения общественного транспорта было согласовано с жителями поселка Барсово. Этот ответ в стиле «сами виноваты» пусть останется на совести авторов, а НСН направила запрос губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой.
НСН помогла с ипотекой
Поставлена точка в истории с одной из первых жалоб в проект НСН «Кривая Линия». Банк «Дом.РФ» выполнил свои обязательства перед клиентом. С ноября 2020 года Егор Зубец безуспешно пытался воспользоваться программой господдержки для многодетных семей при погашении ипотечного кредита в банке «Дом.РФ». После нашего обращения в банк заявка была передана в работу, и по ней уже принято положительное решение. Это нам подтвердил сам Егор Зубец.
«Произошло списание средств с моего ипотечного кредита по программе государственной поддержки. Не так быстро, как обещали в банке, однако случилось. Благодарю проект "Кривая линия" за помощь», - написал НСН Зубец.
Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».
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