Детсады, вузы и колледжи могут обязать вывешивать флаг России
В сентябре ко Дню знаний могут принять законопроект, которые обяжет российские образовательные учреждения вывешивать национальный флаг страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы, главу комитета Госдумы по просвещению Ольгу Казакову.
Она отметила, что все необходимые нормы соответствующие структуры рассчитывают установить на начало учебного года.
Ранее депутаты подготовили проект, который обязывает вывешивать флаг России не только школы, но и детские сады, колледжи и вузы. Правительство поддержало инициативу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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