Винер: Гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна России

Как отметила Винер, российская сборная до недавнего времени могла претендовать только на одно место на Олимпийских играх.

«Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики», — указала тренер.

По словам Винер, поездка на Игры станет «позором», это будет «очень унизительно для России».

«Российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — заключила главный тренер национальной сборной.

Ранее Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. К турниру допустят шесть российских и пять белорусских атлетов.

В декабре Европейский гимнастический союз запретил спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать во всех соревнованиях под своей эгидой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

