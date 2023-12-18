Винер: Гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна России
Сборная России по художественной гимнастике не будет выступать на международных соревнованиях без национального флага и гимна. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер команды Ирина Винер в беседе с ТАСС.
Как отметила Винер, российская сборная до недавнего времени могла претендовать только на одно место на Олимпийских играх.
«Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики», — указала тренер.
По словам Винер, поездка на Игры станет «позором», это будет «очень унизительно для России».
«Российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — заключила главный тренер национальной сборной.
Ранее Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. К турниру допустят шесть российских и пять белорусских атлетов.
В декабре Европейский гимнастический союз запретил спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать во всех соревнованиях под своей эгидой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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