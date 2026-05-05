В России покажут хоррор «Долина улыбок» с Венецианского кинофестиваля

В 2025 году картину представили вне конкурса на Венецианском кинофестивале. Лента получила премию FEDIC (Italian Federation of Film Clubs) за лучший фильм. Также «Долина улыбок» была удостоена награды за лучший европейский фантастический фильм на фестивале Méliès d’Argent в Страсбурге и приз зрительских симпатий на Fantastic Fest в Остине (США).

По сюжету главный герой учитель физкультуры Серджо переезжает в деревню Ремис и обнаруживает, что местные жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мертвыми. Однако за подобный покой приходится платить. Главные роли в картине исполнили Микеле Риондино («Граф Монте-Кристо»), Романа Маджора Вергано («Ее история»), Роберто Читран («Конклав») и Серджо Романо («Невидимый свидетель»).



В соцсетях картину уже назвали «гибридом эстетики Сайлент-Хилл и кино Ари Астера». В российских кинотеатрах ее представят со 2 июля, передает «Радиоточка НСН».

