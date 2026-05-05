СМИ: В деле экс-вице-губернатора Кубани Власова нашли хищения при закупках БПЛА

Факты хищений бюджетных средств при закупках беспилотников для нужд СВО были выявлены в ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что единственным поставщиком оказался «приближенный к администрации Краснодарского края общественник», бывший организатор автомобильных гонок в Краснодаре Роман Любименко. При этом дроны были ненадлежащего качества, а закупка осуществлялась по завышенной цене.

Источник в правоохранительных органах Кубани рассказал агентству, что сумма ущерба составила 90 млн рублей. Любименко, который скрылся, был заочно арестован и объявлен в розыск.

Ранее Власов был задержан и арестован по подозрению в хищении гуманитарной помощи для специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Тимкив
