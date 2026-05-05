ВС РФ уничтожили в украинском тылу ракетный комплекс IRIS-T

Зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства Германии был уничтожен в тылу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

В ведомстве уточнили, что ЗРК был обнаружен в ходе выполнения разведывательных мероприятий, а затем уничтожен ударными расчётами отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

«Уничтожение цели подтверждено кадрами объективного контроля», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ предупредили о массированном ответном ударе по Киеву в случае, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Spiegel
