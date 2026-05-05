«С одной стороны, это хороший признак, мы видим увеличение числа самозанятых. С другой стороны, зачастую речь идет именно о подработках. Сотрудники, которые работают на основной работе, могут еще брать дополнительные проекты, делают что-то в выходные. Это дополнительный способ заработка для граждан. Это люди, которые пытаются догнать инфляцию и иметь еще один источник дохода. Если берем, например, бухгалтеров, они могут параллельно вести несколько компаний, делать несложные отчеты», - объяснила она.

При этом специалист предупредила, что работодатели тоже используют этот вариант для экономии.

«Не все компании сегодня тоже могут брать людей в штат, они активно привлекают самозанятых. Это услуги дизайна, программирование, бухгалтерский учет, проектирование, архитектура. Часть работодателей таким образом уходят от налогов. Они могут брать самозанятых, но на постоянной основе, просто такой хитрый ход. Есть злоупотребления. Бывает, что человек приходит на собеседование, все идет хорошо, а потом ему говорят, что его вообще-то оформляют как самозанятого. Для работника это полный шок. Такой процент тоже есть, надо это учитывать», - добавила собеседница НСН.

Все желающие работать в России уже вышли на рынок труда, поэтому кадровый резерв рекордно истощен, что влияет на стратегию работодателей, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

