«Елка Победы» пройдет на Поклонной горе с 20 декабря по 9 января
Интерактивная игра для детей «Елка Победы» состоится в Музее Победы на Поклонной горе с 20 декабря 2025 года по 9 января 2026 года.
Юных гостей музея от 6 до 13 лет ждет увлекательное полуторачасовое путешествие по экспозиции «Путь к Победе» с историческими диорамами и декорациями, захватывающим лазер-тагом, костюмированными персонажами, секретными головоломками и шифрами. Во время представления ребята смогут познакомиться с героическим прошлым России.
Как отметили представители Музея Победы, по сюжету Снегурочка случайно попадает в ловушку старой военной кинопленки, выбраться из которой ей помогут дети. Ребятам предстоит преодолеть опасный путь от декабря 1941 года до победного мая 1945 года, проявив верность, надежность, доброту, справедливость, храбрость и честность, преодолев многочисленные препятствия и познакомившись с отважными героями прошлого. Для возвращения Снегурочки они восстановят кадр за кадром архивную пленку, а в финале зажгут Елку Победы.
Все ребята получат в конце программы тематический новогодний подарок от Музея Победы.
Информационными партнерами проекта выступили радиостанция «НАШЕ Радио», телеканал РЕН ТВ, МИЦ «Известия», телерадиокомпания «Звезда», информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)», «Афиша КП» и медиахолдинг «ФедералПресс».
