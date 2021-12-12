Дети потушили Вечный огонь в Набережных Челнах

Инцидент произошел 10 декабря. Поступок несовершеннолетних попал на камеры видеонаблюдения. Как следует из записи, дети некоторое время находились у огня и тушили его целенаправленно. Когда им это удалось, они покинули территорию мемориального комплекса.

Позже хулиганов нашли, а на их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Кронштадте первоклассник затушил снегом Вечный огонь на мемориале, расположенном на Якорной площади.

