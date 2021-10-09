В Находке за осквернение Вечного огня задержан студент

В Находке студент-второкурсник одного из вузов Владивостока засыпал землей с цветами Вечный огонь. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ОМВД России по городу, передает Газета.ru.

Сотрудники компании, осуществляющей уборку территории памятника, увидели, что из клумб вырваны растения, которые вместе с землей брошены в Вечный огонь. Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 19-летний студент.

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По данным полиции, юноша шел домой после распития спиртного. Он вырвал растения из клумбы и бросил их на памятник. В своем проступке парень раскаялся и признал вину.

На студента завели дело по административной статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Ему грозит штраф до 500 рублей.

Ранее стало известно, что в Севастополе задержаны подростки, прикуривавшие от Вечного огня.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Вечный Огонь
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