В Находке за осквернение Вечного огня задержан студент

В Находке студент-второкурсник одного из вузов Владивостока засыпал землей с цветами Вечный огонь. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ОМВД России по городу, передает Газета.ru.

Сотрудники компании, осуществляющей уборку территории памятника, увидели, что из клумб вырваны растения, которые вместе с землей брошены в Вечный огонь. Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 19-летний студент.