В Находке за осквернение Вечного огня задержан студент
В Находке студент-второкурсник одного из вузов Владивостока засыпал землей с цветами Вечный огонь. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ОМВД России по городу, передает Газета.ru.
Сотрудники компании, осуществляющей уборку территории памятника, увидели, что из клумб вырваны растения, которые вместе с землей брошены в Вечный огонь. Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 19-летний студент.
По данным полиции, юноша шел домой после распития спиртного. Он вырвал растения из клумбы и бросил их на памятник. В своем проступке парень раскаялся и признал вину.
На студента завели дело по административной статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Ему грозит штраф до 500 рублей.
Ранее стало известно, что в Севастополе задержаны подростки, прикуривавшие от Вечного огня.
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