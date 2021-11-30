Ребенок снегом затушил Вечный огонь в Кронштадте
30 ноября 202114:28
В Кронштадте первоклассник затушил снегом Вечный огонь на мемориале, расположенном на Якорной площади. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Сообщается, что правоохранители уже провели с ребенком и его мамой профилактическую беседу.
В ведомстве отметили, что информация о данном нарушении будет направлена в районный отдел комиссии по делам несовершеннолетних.
Ранее за осквернение Вечного огня в Находке был задержан студент.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru